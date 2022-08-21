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Kartal'da pes dedirten görüntü: Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular

Kartal’da bir grup genç, Marmaray’da koltuklara uzanıp uyuyakaldı.

Kartal'da bir grup genç, Marmaray'da koltuklara uzanıp uyuyakaldı. Pes dedirten O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Marmaray'da gündüz vakitlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç yolculuk etmek için bindiği Marmaray'da koltuklara uzanıp uyuyakaldı. Bir süre o halde yolculuk yapan gençler, diğer yolcular tarafından dikkat çekti. Pes dedirten O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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