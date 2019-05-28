Kartal'da Ramazan sofraları, kardeşlik ve barışın buluşma noktası oldu

Kartal Belediyesi, Ramazan boyunca Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında ve Cevizli'deki Kartal 75. Yıl Stadı yanında sabit olmak üzere, ilçe genelinde farklı mahallelere kurulan sofralarda vatandaşları ağırlayarak sağlıklı ortamlarda iftar veriyor.

Kartal Belediyesinin bu kapsamda düzenlediği iftar programlarından bir diğeri Topselvi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Elmas Sokak'ta düzenlenen iftar programına katılan binlerce vatandaş, aynı sofrada orucunu açtı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de iftar programına katılarak vatandaşlarla beraber iftar yaptı. Başkan Yüksel ezan öncesi tüm masaları tek tek gezerek vatandaşları selamlarken, kendisiyle konuşmak isteyen mahalle sakinleriyle de uzun süre sohbet etti.

İftar yemeğinin ardından Karagöz & Hacivat gölge oyunu ve Türk Tasavvuf Müziği konseri sergilendi.