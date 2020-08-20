İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimi

Kartal’da İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Kartal'da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi.


Denetimlere katılan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Yalçın ile beraberindeki İlçe Mülki İdare Birim Amirleri, Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan işletmeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Denetim sırasında pandemi koşullarının devam ettiğini hatırlatan Başkan Gökhan Yüksel, "Vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı bir şekilde uyması, pandemi ile mücadelede başarıya ulaşmamızı hızlandıracaktır. Pandemi koşullarının devam ettiği sürece maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında daha özenli davranmalı ve çevremizdeki herkesi uyarmalıyız. İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda tüm iş kolları, ticarethaneler ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyoruz. Kartal Belediyesi olarak dezenfekte çalışmalarımıza da salgının ilk günlerinden beri aralıksız olarak devam ediyoruz." dedi.


İlçe genelinde yapılan denetimlerde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kıraathane, çay bahçesi, düğün salonları, berber ve kuaförler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, taksi durakları, piknik alanları denetlendi. Sosyal mesafe, temizlik ve maske konusunda uyarılar yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.