Kartal'da Selda Bağcan rüzgarı esti

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünde Selda Bağcan'ı ağırladı. Bağcan, Cumhuriyet Bayramı için sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Selda Bağcan, Kartal Meydan'ında sahne aldı. Bağcan, Cumhuriyet Bayramı için binlerce hayranıyla şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar doyasıya eğlendi.

“Cumhuriyet Haftası etkinlikleri ile coşkumuz bugünden başladı”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da Cumhuriyet haftası coşkusunun farklı etkinlikler ile devam edeceğini belirtti. Yüksel, "Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını doyasıya kutlayacağız fakat Kartal'da Cumhuriyet Haftası etkinlikleri ile coşkumuz bugünden başladı. Bugün ilk konserimiz var. Sayın Selda Bağcan şu an Kartal'da misafirimiz. Gençler, kadınlar, aileler büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Haftası etkinliklerine katıldılar. Cumhuriyet bizim için çok kıymetli. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve bütün emeği geçenleri minnet ve şükran ile yad ediyoruz. Cumhuriyet çocukları, Cumhuriyet kadınlarını burada görmek coşkuya onlarında ortak olduğunu görmek çok kıymetli. Çünkü Cumhuriyet biziz, burada olan gençler, kadınlar. Cumhuriyet biz gençlere emanet, ilelebet yaşayacak. Kartal'da Cumhuriyet haftası coşkusu bir dizi etkinlikler ile devam edecek” dedi.