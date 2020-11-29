Kartal'da semt pazarında korona virüs denetimi

Kartal'da semt pazarında korona virüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı. Polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetime Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de katıldı.

Etkisini günden güne sürdüren korona virüsle mücadele kapsamında Kartal'da semt pazarında denetim yapıldı. Polis ve zabıta ekipleri, denetimde pazarcı esnafı ile alışverişe gelen vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti. Aynı zamanda bölgede çalışan hatlı minibüslerde de HES kontrolü yapıldı. Denetime Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de katıldı.

Pazarda yapılan denetimler hakkında konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, “Korona virüs vakaları son dönemde artmaya başladı. İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelgelere göre denetimler yapıyoruz. Yoğunlukla pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında yapıyoruz. Halkımızın genelde meyve sebzeyi eliyle seçerek alma alışkanlığı var. Bu virüsün artışında önemli bir etken. Biz pazarcılara, 'vatandaşların elle seçmesine engel olun ya da eldiven bırakın' diyoruz" dedi.