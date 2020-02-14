Kartal'da Sevgililer Günü birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlandı

Kartal'da, 14 Şubat Sevgililer Günü birbirinden renkli etkinlikler ile kutlandı. Tüm gün süren kutlama etkinliklerinin sonuncusu ise ünlü sanatçı Mazlum Çimen'in en sevilen aşk şarkılarını seslendirdiği konseri oldu.

Kartal Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklere her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. “Sevgi Her Şeydir” başlığıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında; Ankara Caddesi üzerinde kurulan stantlarda konser, keman dinletisi, hatıra fotoğrafı çekimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Ankara Caddesi üzerinde kurulan sahnede konser veren müzisyen Murat Teker ve orkestrası nostaljik aşk şarkılarıyla Kartallıları coşturdu. Vatandaşların dans ederek eğlendiği konserin ardından vals gösterisi icra edildi. Etkinlik süresince hatıra fotoğrafı çektirmek için özel olarak hazırlanan platformları değerlendiren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekilerek ücretsiz şekilde fotoğraflarının çıktılarını aldı. Ayrıca etkinlikler kapsamında karikatür sanatçıları dileyen vatandaşların karikatürlerini çizerek kendilerine hediye etti. Etkinlik alanında renkli kıyafetleri ile yer alan mankenler ise özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Ankara Caddesi'nde devam eden kutlama etkinlikleri boyunca vatandaşlara karanfiller dağıtıldı.

Kartal Belediyesi çalışanları da unutulmadı

14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen kutlamalar dolayısıyla Kartal Belediyesi çalışanlarına da karanfiller dağıtıldı. Müzisyenler eşliğinde belediyedeki tüm birimleri ziyaret eden 2 görevli, kadın personele karanfil hediye etti.

Nikah için 14 Şubat'ı tercih ettiler

Kartal'da 25 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti. Nikah tarihlerini daha özel ve anlamlı kılmak isteyen 25 çift, Kartal Belediyesi Nikah Sarayı'nda evlendi.

Mazlum Çimen konseri dinleyicileri mest etti

Kartal'daki sevgililer günü kutlamalarının sonuncusunda ise; besteleriyle aşkı, sözleriyle hayatı, yaşamıyla sanatı büyüten değerli ozan Mazlum Çimen sahne aldı. Modern dans performansları eşliğinde gerçekleşen ve 2 saat boyunca sanatseverlere keyifli anlar yaşatan konser boyunca Mazlum Çimen en sevilen aşk şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Yücel, muhteşem performansı için sanatçıyı tebrik etti ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Mazlum Çimen'e Kartal heykelciği ve çiçek takdiminde bulundu.