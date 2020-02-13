İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal'da Sevgililer Günü dans ve müzikle kutlanacak

Kartal Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da bir dizi etkinlik düzenledi.

“Sevgi Her Şeydir” başlığıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kartallılar, 14 Şubat Cuma günü, saat 14.00'da Ankara Caddesi'nde buluşacak. Mini konser, tango ve vals gösterimi, karanfil dağıtımı, karikatür çizimi ve fotoğraf çekiminin yapılacağı Ankara Caddesi'nde sevgi tınıları yankılanacak.



Kartal Belediyesi'nden ‘Sevgililer Günü'ne özel Mazlum Çimen konseri


Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün her yıl 14 Şubat'ta düzenlediği “Sevgililer Günü Konseri”nde ise bu yıl; besteleriyle aşkı, sözleriyle hayatı, yaşamıyla sanatı büyüten değerli ozan Mazlum Çimen sahne alacak. Modern dans eşliğinde gerçekleşecek olan Mazlum Çimen Konseri, 14 Şubat Cuma günü, saat 19.30'da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde Kartallı dinleyicileri ile buluşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.