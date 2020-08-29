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Kartal'da sevgilisini öldüren şahıs intihar etti

Kartal’da 51 yaşındaki Necati Y.

Kartal'da 51 yaşındaki Necati Y. isimli şahıs beraber olduğu iddia edilen Türkmenistan uyruklu 35 yaşındaki Arzugül Komekova vurduktan sonra intihar etti.


Olay Kartal'da 23. 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Necati Y. isimli bir şahıs ile Yürkmenistan uyruklu Arzugül Komekova arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Necati Y. silahını çıkararak önce Komekova'yı ardından kendini vurdu. İki şahıs da olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili araştırma başlattı.

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