İhlas Haber Ajansı

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Kartal'da silah ticareti yapan şahıs operasyonla yakalandı

Kartal’da yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti.

Kartal'da yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Silahların bulundurulduğu eve yapılan operasyonda bir kişi yakalanırken, 5 adet ruhsatsız silah, 5 adet silah şarjörü ve 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Kartal'da Atalar Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 23 Mart tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı. İnceleme neticesinde; kimlik bilgileri tespit edilen Y.A. isimli kişinin silahları ikamet adresinde bulundurduğu belirlendi. Adrese polis tarafından operasyon gerçekleştirildi.


Operasyonda Y.A. isimli şahıs yakalandı. Evde 5 adet ruhsatsız silah, 5 adet silah şarjörü ve 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelinin yapılan sorgulamada 1 adet 6136 SKM suçundan kaydının olduğu anlaşıldı.


Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında “6136 SKM” suçundan adli işlem başlatıldı. Tahkikat işlemlerinin ardından şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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