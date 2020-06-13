Kartal'da sinema keyfi için yüzlerce vatandaş bir araya geldi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar, otomobilleri ile Kartal'da boş alanı doldurarak sinema keyfi yaşadı. Kartal Belediyesinin düzenlediği etkinlikte yüzlerce vatandaş otomobilleriyle alanı doldurarak yerli komedi filmi olan 'Bayi Toplantısı'nı izledi.

Kartal Belediyesi tarafından eski Kartal Stadyumu alanında düzenlenen etkinliğe ilgi oldukça yoğundu. Korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla sinema salonlarından uzak kalan film severler o anları Kartal Belediyesi sayesinde tekrar yaşadı. Dev alana kurulan sinevizyon ile gösterimi gerçekleştirilen filmin sesini her vatandaş kendi otomobilinin radyosunda 102.0 frekansından aldı. Her ayrıntının düşünüldüğü etkinlikte patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapan Belediye personeli araçların da giriş ve çıkışta herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yönlendirme işlemi de yaptı.

Vatandaşlar alanı doldurdu; dev alan havadan da görüntülendi

Eşiyle birlikte etkinliğe katılan Vedat Ulus, "Uzun zamandır sosyal etkinliğimiz olmamıştı, sosyal medyada gördük bu etkinliği ve geldik. Bir sonrakine de katılmayı düşünüyoruz" derken eşi Zeynep Ulus, "Genç bir Belediye Başkanımız var sağ olsun içimizi neşelendiren etkinlikler yapıyor" ifadelerini kullandı. Etkinliğe ilk kez katıldığını belirten İsmail Yıldız, "Çok güzel bir etkinlik bence. Ben ilk defa katılıyorum bu etkinliğe arkası da gelecek, çok teşekkürler Kartal Belediyesi'ne" derken Nigar Yıldız, "Çok keyifliydi, değişik bir gün oldu" ifadelerini kullandı. Kübra Başaran, "İlk defa bu deneyimi yaşayacağız, arkadaşların yardım etmesi, ikramlar çok güzel, umarım bu etkinlik yaz boyunca devam eder" dedi. Salgın boyunca evlerde kalındığını belirten Mürüvet Tuna, "Pandemi döneminde evlere tıkandık, hiç bir etkinlik yapamadık. Sadece işe gidip eve geldik, bu etkinlik bizim için çok güzel oldu" açıklamasını yaptı.