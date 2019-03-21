Kartal'da sokak köpeklerini zehirlediler

Kartal'da kimliği belirsiz iki şahıs sokak köpeklerine çiğ kıyma ile fare zehri vererek zehirledi. Tedavi altına alınan 8 köpekten 3 tanesi telef olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, şahısların sokak köpeklerin, zehirlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde, geçtiğimiz Cumartesi günü 22.15 sıralarında meydan geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, sokak köpeklerine çiğ kıyma ile fare zehri vererek zehirledi. Köpeklerin can çekiştiğini fark eden mahalleliler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, zehirlenen köpekleri tedavi etmek üzere kliniğe götürdü. Yapılan incelemelerde köpeklere fare zehri verildiği tespit edildi. Tedaviye alınan 8 köpekten 3'ünün telef olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. Şahısların köpekleri zehirleme anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki şahıs köpeklere zehirli yiyecekleri veriyor, çiğ kıyma ile fare zerini yiyen köpek kaldırımda can çekişiyor.

Kartal Belediyesi olayla ilgili açıklama yaparak şunları kaydetti: “Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, 16.03.2019 tarihinde saat 22.15 sularında Uğur Mumcu Mahallemizde, köpeklerin zehirlendiğine yönelik bir ihbar almıştır. Zaman kaybetmeden gelen ihbarı değerlendiren Acil Müdahale Ekiplerimiz, olay yerine ulaşmaları ile eş zamanlı olarak emniyet güçlerine ihbarda bulunmuş ve olaya el konulmasını sağlamıştır. 17.03.2019 tarihinde gece saat 03.30 sularında, emniyet tutanağı ile ölen 3 hayvanımız ve tespit edilen maddeler, incelenmeleri amacıyla ekibimiz tarafından laboratuvara teslim edilmiştir. Kartal Belediyesi olarak, Suçlular tespit edilip cezaları verilinceye kadar olayın takipçisi olacağımızı siz değerli kamuoyuna bildiririz”.