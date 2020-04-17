Kartal'da su baskını sorunu tarih oluyor

Kartal'ın sahil kesimlerinde aşırı yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarına karşı kalıcı çözüme ulaşmak için Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi işbirliğinde 2000 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu ve atık su hatlarının inşasına başlandı.

Kartal'ın sahil kesiminde yıllardır taşkınlara sebep olan yetersiz atık su ve yağmur suyu kanalizasyon hatları, 2019 yılı yaz aylarında yürütülen çalışmalar ile geçici olarak temizlenip, çeşitli iyileştirmeler yapılarak aşırı yağışlı günler de dâhil, su baskını tehlikesinin önüne geçilmişti.

Havaların ısınması ile harekete geçen Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, bu kez de kalıcı çözüm için çalışmalara başladı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, İSKİ Kartal Şube Müdürü Zeki Bal ve İBB Atık Su Daire Başkanlığı Şefi İsmail Tütüncü'den oluşan heyet, zaman zaman yaşanan aşırı yağışlı dönemlerde Kartal'ın en çok etkilenen bölgelerinde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında personelden bilgi aldı.

Yeni Yağmur Suyu Kanalizasyon Hatları İnşa Ediliyor

3 bölüm şeklinde ayrı ayrı devam edecek çalışmalar kapsamında, inşa edilecek yağmur suyu ve atık su hatlarının uzunluğu 2 bin metreyi bulacak ve yaklaşık 4 metre derinlikte inşa edilecek. Ayrıca yetersiz ve küçük olan eski yağmur ve atık su hatları yerine de daha büyük çaplı yeni hatlar inşa edilecek.

Çalışmalar ilk olarak; Atılgan Sokak, Cengiz Topel Caddesi, Soğanlık Caddesi, Spor Caddesi üzerinde başladı. Söz konusu sokak ve caddelerde daha önce sadece 600 mm çapında bir hat bulunuyordu ve atık su ile yağmur suyu hattı da aynı kanala bağlıydı. Ancak yürütülecek çalışmalar ile bu caddeleri kapsayan 650 metrelik hat boyunca yağmur ve atık su hatları birbirinden ayrılacak ve 500 mm çapında yeni atık su hattı ile birlikte 1200 mm çapında yeni yağmur suyu hattı inşa edilecek.

İnşa edilmesi planlanan 2. hat ise Egemenlik Bulvarı ile Spor Caddesi kesişiminden başlayarak Neyzen Tevfik Meydanı'na, daha sonra ise tren yolu altından devam ederek Şehzade Caddesi ve Turgut Özal bulvarındaki Tuzla-Kadıköy kollektör hattına bağlanacak. 500 metre uzunluğunda olacak bu hatta daha önce atık su ve yağmur suyu hattı bulunmaması sebebiyle yeni yağmur ve atık su hatları inşa edilecek.

Çalışmaların 3. ayağı ise; Dikey Sokak, Çırçır Caddesi, Üsküdar Caddesi, Hükümet Caddesi ve Savarona Caddesi üzerinde yürütülecek. Burada yenilenecek yağmur suyu ve atık su hatlarının çıkışları, Turgut Özal bulvarındaki Tuzla-Kadıköy kollektör hattına bağlanacak. Bu hattın uzunluğu ise yaklaşık 850 metreyi bulacak.

Aydınlatmalar Tamamlanacak

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstasyon Caddesi üzerinde yanmayan aydınlatma lambaları ve bozulan zeminde iyileştirme çalışmaları yapan Kartal Belediyesi, sahil kesiminde yürütülecek olan altyapı çalışmalarının ardından ise Savarona Caddesi üzerinde yeni ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirecek.