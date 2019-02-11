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Kartal'da tahliye edilen Yunus apartmanının yıkımına yeniden başlandı

Kartal’da çöken binanın yanında bulunan 10 katlı Yunus Apartmanı’nın dün akşam ara verilen yıkım çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan 10 katlı Yunus Apartmanı'nın dün akşam ara verilen yıkım çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.


Kartal'da çöken binanın yanında bulunan on katlı Yunus Apartmanı tahliye edilmiş ardından dün akşam yıkımına başlanmıştı. Yıkımına dün akşam başladıktan sonra bir süre ara verilen binan bu sabah yeniden yıkılmaya başlandı. İş makineleriyle yıkım çalışmaları devam ediyor.

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