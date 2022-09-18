Kartal'da tavla turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Turnuva sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen tavla turnuvası, Kartal Mehmet Ali Büklü Parkı'nda düzenlendi. 18 yaş üstü vatandaşların katılımına açık olan turnuvaya 100 yarışmacı katılım sağladı. Heyecan ve rekabetin yaşandığı turnuva renkli görüntülere sahne olurken, kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi. Turnuvada birinci Nahit Zorgüven, ikinci Bülent Elmas, üçüncü ise Erdal Şahin oldu. Turnuva sonunda 1'inciye bin 500 TL, 2'nciye bin TL, 3'üncüye ise 500 TL ödül verildi.

“Güzel bir turnuvaydı”

Turnuva birincisi Nahit Zorgüven, “Güzel bir turnuvaydı. İllaki biri birinci olacaktı. Bu sefer ben oldum. Dileğimiz tabii ki bu turnuvaların sayısının artması, Kartal Belediyesi'ne de bu organizasyonu ayarladığı için teşekkür ederiz. Mutluyum” dedi.

“Aşağı yukarı 10 yıldır tavla oynamamıştım”

Turnuvada 3. olan Erdal Şahin ise, “Ben 3. oldum ama hiç beklemiyordum. Aşağı yukarı 10 yıldır tavla oynamamıştım, güzel oldu. Eskiden çok oynuyordum. Bu vesileyle Kartal Belediyesi'ne, özellikle Gökhan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tavla turnuvası Türkiye'de ve İstanbul genelinde gelişir. Güzel bir zeka oyunu. Bu şans işi, çok mutluyum, 3. oldum“ diye konuştu.