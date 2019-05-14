Kartal'da teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi

Kartal Belediyesi, sağlıklı ve mutlu nesillerin yetiştirilmesi amacı ile teknoloji bağımlılığına karşı bilinç oluşturmak için Uzman Psikolog Melih Yıldız'ın konuşmacı olarak katılımıyla, ebeveynlere yönelik gerçekleştirilen "Teknoloji Bağımlılığı" adlı seminere ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde gerçekleştirilen seminerde, çağın en büyük sorunlarından biri olarak görülen ölçüsüz ve sınırsız teknoloji kullanımına karşı, çocukların ve gençlerin korunmasının yolları anlatıldı.

Teknoloji bağımlılığını, "interneti aşırı kullanma isteğinin önüne geçilememesi ve internetten yoksun kalındığında gergin davranışların açığa çıkması" olarak tanımlayan Uzman Psikolog Melih Yıldız, çocukların ve gençlerin teknoloji bağımlılığından korunmasıyla ilgili ipuçlarını paylaştı.

Karşılıklı soru cevaplar şeklinde ilerleyen seminerde aileler, teknoloji bağımlılığıyla ilgili sosyal hayatlarında karşılaştıkları sorunları Uzman Psikolog Melih Yıldız'a danıştı.