Kartal'da temizlik çalışmaları bayram boyunca devam etti

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kurban kesim alanı başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde titiz bir çalışma yürütüyor.

Kurban Bayramı öncesinde Kartal'da bulunan ibadethaneler ve kurban kesim alanında temizlik ve dezenfekte işlemlerini tamamlayan Kartal Belediyesi, bayramda da hijyen tedbirlerini elden bırakmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin dört bir yanında personeller görevlendirirken, vatandaşların steril bir ortamda kurban kestirebilmesi için kesim alanında da hijyen kurallarına azami seviyede dikkat edildi. Kurban Bayramı'nın son gününde ise bayram için alınan tedbirlerin son aşamasına geçildi. Kurban kesim alanının temizlenmesi için yoğun bir çalışma başlatılırken, genel temizliğin ardından kokunun giderilmesi ve sağlık açısından bir sorun teşkil etmemesini sağlamak amacıyla kurban kesim alanlarında kireç dökülecek.

Caddeler, sokaklar ve konteynerler yıkandı

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban kesim alanı haricinde sokak ve cadde temizliğinde de tedbiri elden bırakmadı. İlçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında Kartal'da bulunan 20 mahallede geniş kapsamlı cadde ve sokak yıkaması yapıldı. Ayrıca 444 4 578 numaralı Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'ne gelen çağrılar yanıtlanarak, bırakılan kurban atıklarının oluşturduğu kötü kokunun giderilmesi için çöp konteynerleri yıkandı.