Kartal'da tiyatroyla dolu hafta sonu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ‘Kültür ve Sanatta Yükselen Kartal' sloganıyla düzenlenen tiyatro etkinliklerinde yeni sezon başladı. Geçtiğimiz hafta sonu üç ayrı oyun Kartal'ın kültür merkezlerinde izleyiciyle buluştu. Kapalı gişe oynanan oyunlara Kartallıların ilgisi yoğun oldu.

Kartal'da ‘Kültür ve Sanatta Yükselen Kartal' sloganıyla düzenlenen tiyatro etkinliklerinde yeni sezon başladı. Geçtiğimiz hafta sonu üç ayrı oyun Kartal'ın kültür merkezlerinde izleyiciyle buluşurken kapalı gişe oynanan oyunlara Kartallılar, yoğun ilgi gösterdi.

Nazım Hikmet'in Şeyh Bedreddin Destanı izleyenleri büyüledi

Haftanın ilk tiyatro etkinliği cuma akşamı Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Usta Şair Nazım Hikmet Ran'ın unutulmaz eserinden yola çıkılarak hazırlanan Şeyh Bedreddin Destanı epik bir anlatımla seyirci karşısına çıktı. Tuncel Kurtiz'in 1992 yılında ‘Günümüz İçin Bir Ayin' başlığıyla sergilediği eser, yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlenen İlkay Akdağlı tarafından sahnelendi. Müzikal bir gösteri eşliğinde izleyiciyle buluşan oyunda şiirler, türküler ve ağıtlar aynı sahnede buluştu.

Ünlü isimlerden yerli komedi oyunu: İyi Kötü Çirkin

Cumartesi günü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Kartallı tiyatroseverler Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı ve Ahmet Burak Bacınoğlu'nun hem yönettiği hem de oyuncular arasında olduğu oyun izleyicileri kahkahaya boğdu. İyi Kötü Çirkin isimli tiyatroda ünlü isimler Ersin Korkut, Hakan Bulut, Eray Yasin Işık ve Ahmet Burak Bacınoğlu trajikomik bir olay örgüsünü başarıyla sahneledi. İyi bir insanın çocukluğundan yetişkinliğine kadar başından geçen olaylara, kötü ve çirkin insanlar tarafından nasıl yön verildiğini anlatan oyun keyifli anlara sahne oldu. Yer yer siyasi hicivlere ve seyircilerle girilen diyaloglara yer verilen tiyatro izleyicileri bolca güldürdü. Oyunun sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar sahneye gelerek oyuncuları tebrik edip, çiçek takdiminde bulundu.

‘Hırsız' adlı oyunla haftanın finali yapıldı

Küçük bir tiyatro festivali tadında geçen hafta sonunun son oyunu yine ünlü oyuncuların sahne aldığı ‘Hırsız' oldu. Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Kartallılar yoğun ilgi gösterdi.

Ben İtalyan Oyun Yazarı Dario Fo'nun yazdığı, Füsun Demirel'in Türkçe'ye çevirdiği ve Ali Yaylı'nın yönetmenliğini üstlendiği komedi oyununu ünlü isimler canlandırdı. Umut Oğuz, Tuna Arman, Somer Karvan, Ebru Karanfilci, Suat İnal ve Ceren Bayır'ın oynadığı oyunda bir hırsızın yaşadıkları anlatılıyor. İtalya'da geçen hikayede bir politikacının evine giren hırsızın yaşanan olaylar esnasında arada kalması ve bu durumdan çıkma çabası mizahi bir dille ele alınıyor.

Bol kahkaha ve eğlenceyle geçen oyunun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı. Oyunun ardından sahneye davet edilen Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi oyunculara plaket takdim etti.