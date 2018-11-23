Kartal'da ‘torbacı' suçüstü yakalandı

Kartal'da uzun süredir aranan ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu taciri bir apartman girişinde suçüstü yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri son günlerde yaptığı çalışmalarla uyuşturucuya göz açtırmıyor. Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cevizli'de ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısını B.C'yi takibe aldı. Uzun süredir ekipler tarafından aranan B.C. bir apartman girişinde uyuşturucu sattığı sırada kıskıvrak yakalandı. Torbacının üzerinde arama yapan ekipler, satışa hazır 84 adet skunk, çok sayıda extacy hap, poşetin içerisinde 202 gram skunk ve 1 adet silah ele geçirdi. Polis merkezine götürülen B.C.'nin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesine sevk edilen B.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.