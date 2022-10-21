Kartal'da trafikte kedi ile farenin kavgası sürücülere zor anlar yaşattı

Kartal'da kedi ile farenin yol ortasında kavgası sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücülerin şaşkın bakışları önünde gerçekleşen kavgada renkli görüntüler oluştu. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavga, sosyal medyada ilgi gördü.

Kartal'da Kurfalı Mahallesinde trafiğin ortasında kedi ile farenin kovalamaca anı renkli görüntülere sahne oldu. Çizgi filmi sahnelerini aratmayan olayda, karnı acıkan kedi, fareyi fark etmesinin ardından kovalamaya çalıştı. Fareden beklenmedik tepki gören kedi ise neye uğradığını şaşırdı. Kedi ve fareyi ezmemek için sürücülerin yolda durmasıyla trafik durma noktasına geldi. Sürücüler yolda duraklayarak kavgayı izlemeye başladı. Kediden kaçarak karşı şeride geçen fare kamyonun altında kalmaktan son anda kıl payı kurtuldu. Kamyonun altına giren fareyi çıkarmak için bir vatandaş yoğun çaba sergiledi. Kedi ile fare bir süre sonra gözden kayboldu. Öte yandan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavga, sosyal medyada ilgi gördü.