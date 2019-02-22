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Kartal'da Türk Halk Müziği ezgileri yankılandı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Şubat ayı etkinlik programı kapsamında Dr.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Şubat ayı etkinlik programı kapsamında Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği'nin Türk Halk Müziği Korosu, Kartallı dinleyicileri ile buluştu. Sanatçıların muhteşem performansı, kulakların pasını sildi.


Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere çok sayıda Kartallı müziksever katıldı. Şef Orkun Şan yönetiminde “Yöremizden Gönüllerimize” konserini dinleyen Kartallılar, sanatçılara sık sık alkışlarıyla destek verdi. Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği, 25 yıl önce Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu olarak çalışmaya başlamış, 2002 yılında Kartal Musiki Derneği olarak kimlik kazanmıştır. 2008'de Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği'ne dönüştürülmüştür. Dernek bünyesinde Türk Sanat Musiki Korosu, Kadınlar Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Popüler Müzik Topluluğu, Bando Orkestrası, Ayin Heyeti, Tasavvuf Musiki Heyeti, enstrüman, satranç ve dans kursları bulunmakta.

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