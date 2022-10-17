Kartal'da, Uğur Mumcu Mahallesi'nin imar sorunu tarihe karışıyor

Uğur Mumcu Mahallesi'nin uzun yıllardır kanayan yarası olan imar ve kentsel dönüşüm sorunları, yeni imar plan notlarının Belediye Meclisi'nde kabul edilmesiyle tarihe karışıyor.

İmar plan notları sayesinde, kentsel dönüşümün önü açılacak

Kartal Belediyesi Meclisi, Ekim ayı 3'üncü oturumunda, Uğur Mumcu Mahallesi'nin imar plan notlarını ve 2023 yılı performans programı ve mali bütçesini görüşmek üzere toplandı. Kartal Belediye Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut'un başkanlığında gerçekleşen oturumda, Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan ve binlerce insanı ilgilendiren, yeni imar plan notları meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Uğur Mumcu Mahallesi, 1984 yılında dönemin İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 775 sayılı Gecekondu Kanunu doğrultusunda yapılan imar planının getirdiği sabit ünite sayısı ve kat nedeniyle bölgenin dönüşümü gerçekleşemiyordu. Bölgedeki dönüşümü sağlamak amacıyla imar plan notu değişikliğine gidildi.

Amaç, Kartallıları deprem riskinden korumak

Öte yandan, imar plan notlarının askıya çıkma sürecinden sonra, Uğur Mumcu Mahallesi'nde, riskli binaların dönüşümün hızlanması beklenirken, bölgedeki kentsel dönüşüm şartlarının vatandaşların lehine iyileşmesiyle, binlerce insanı deprem riskine karşı korumak amaçlanıyor.

Başkan Gökhan Yüksel: “Hiçbir komşumuzu mağdur etmeyiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu Mahallesi'nin imar plan notları değişikliğinin hayırlı olmasını dileyerek; “Kartal'da göreve gelmeden önce söz verdiğimiz çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kartal Belediyesi olarak, İstanbul'daki deprem riskini çok önemsiyoruz demiştik. Bunu yaparken, kentin daha yaşanabilir ve daha refah olması da bizler için çok önemliydi. İmar plan notlarının değişimiyle inanıyoruz ki, bu bölgede riskli yapıların dönüşüm süreci hızlanacak. Hiçbir komşumuz bu süreç içinde mağdur olmayacak. Belediye Meclisi'mizden planların oy birliğiyle geçmesi de bizler için çok önemli. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.