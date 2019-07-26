Kartal'da üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti

İstanbul'da 39 ilçenin tamamında meydanlarda kurulan “Üniversite Tercih Danışma Merkezleri” ile üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartal Belediyesinin de desteği ile Kartal Meydanı'nda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugüne kadar binlerce İstanbullu üniversite adayı gence üniversite tercihinde yardımcı olan merkez, hafta sonu da Kartal Meydanı'nda hizmet vermeye devam edecek. 19 Temmuz'da hizmete giren danışma merkezi, 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar haftanın her günü 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.