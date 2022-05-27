Kartal'da usta tiyatrocu Müjdat Gezen'e yaşam boyu onur ödülü

Kartal Belediyesi ve Doğuş Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen “Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali” başladı. Festivalin ilk gününde usta tiyatrocu Müjdat Gezen, Başkan Gökhan Yüksel'in elinden yaşam boyu onur ödülünü aldı.

Kartal Belediyesi tarafından 26 Mayıs- 6 Haziran tarihleri arasında tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak, genç tiyatro sanatçısı adaylarının çalışmalarını daha görünür kılmak, sanat yaşamlarının başlangıcında genç sanatçıları desteklemek, uluslararası boyutta tiyatro sanatına katkıda bulunmak amacı ile Doğuş Üniversitesi'nin katkılarıyla Soğanlık Kültür Merkezi'nde ‘Uluslarararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan ve tiyatro severler katıldı. Açılış sonrası Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve protokol ‘Sahne Tozu Tiyatro Fotoğraf Sergisi'ni gezdi. Ardından üniversite öğrencilerinin hazırladığı Bir Pera Hikayesi müzikali ise büyük beğeni topladı Açılışın ilk gününde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kurup hayata geçiren ve ülke sanatına büyük katkılarda bulunan usta tiyatrocu Müjdat Gezen'e, Başkan Gökhan Yüksel'in elinden yaşam boyu emek ve onur ödülü verildi.

“Üniversiteli yeteneklerin, tiyatroların içerisinde sahnelenecek oyunlarını Kartallı komşularımızla buluşturuyoruz”

Konu hakkında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Birazdan Uluslarararası Tiyatro Festivalimiz başlayacak. Onun başlangıcı için buradayız. Bundan önceki yıllarda da aslında ulusal ölçekte üniversiteler arası tiyatrolar festivali etkinliğimizi sürdürüyorduk. Bu yıl kısmet olacak yine paydaşımız Doğuş Üniversitesi ile birlikte Kartal'da Üniversiteli yeteneklerin, yeni tiyatroların içerisinde sahnelenecek oyunları, Kartallı komşularımızla buluşturuyoruz. Birbirinden kıymetli Üniversitelerimiz var, birbirinden kıymetli tiyatro topluluklarımız var. Yurt dışından, farklı ülkelerden katılan tiyatro bölümü öğrencilerin oluşturduğu ekipler var. Bugün startını veriyoruz. Bugün ilk adımını atıyoruz.” dedi.

“Uluslarararası tiyatro festivalinde tiyatroseveleri bir araya getirmiş olacağız”

Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan ise “Kartal Belediyesi'ne özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tiyatro severleri, bu Uluslarararası tiyatro festivalinde tiyatroseveleri bir araya getirmiş olacağız. Biz de Kartal Belediyesi'nin sanat ve kültüre yakınen verdiği değeri bildiğimiz için Kartal Belediyesi ile ilişkilerimizi her zaman üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bütün etkinlikte onların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu önemli etkinlikte de Kartal Belediyesi'ne verdiğimiz katkılardan ve Kartal Belediyesi'nin bu etkinliklerinden çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.