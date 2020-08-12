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Kartal'da uyuşturucu satışı yapan şahıslar yakalandı

Kartal’da uyuşturucu satışı yapan 2 kişi ile uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı.

Kartal'da uyuşturucu satışı yapan 2 kişi ile uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı. Uyuşturucu satışı yapan şahsın iş yerinde yapılan operasyonda hassas terazi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kartal'da 10 Ağustos tarihinde Ahmet A. (26) isimli şahıs uyuşturucu madde içerken yakalandı. İlyas Ç. (29) isimli şahıs, Osman Y. (46) isimli şahsa daralı ağırlığı 12 gram gelen bonzai satışı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Çalışmaların devamında İlyas Ç. isimli şahsın iş yerine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti konusu ile bağlantılı Ali Murat A. (35) isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, daralı ağırlığı 118,73 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şüphelilerden “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan haklarında işlem yapılan Ahmet A. ve Osman Y. isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı. “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilen zanlılardan Ali Murat A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İlyas Ç. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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