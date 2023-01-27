Kartal'da uyuşturucu serasına çevrilen evde 10 kilo marihuana ele geçirildi

Kartal'da, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Adeta uyuşturucu serasına çevrilen, çadır ve saksılar ile düzenekler kurulan evde yaklaşık 10 buçuk kilo marihuana maddesi ele geçirildi. Operasyonda iki kişi yakalandı.

Kartal'da bulunan bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 26 Ocak Perşembe günü saat 11.00 sıralarında adrese operasyon düzenlendi. Adeta uyuşturucu serasına çevrilen evde uyuşturucu imalatı yapmak için çadırlar ve saksılar kullanılarak düzenekler kurulduğu görüldü. Evde bulunan Y.Z. isimli şahıs ve M.G. isimli kadın şahıs yakalandı.

Adreste yapılan aramalarında, 10 kg 560 gram marihuana, 14 adet marihuana kökü, 1 adet çadır düzeneği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca şahıslara yönelik yapılan sorgulamada Y.Z. isimli şahsın aranma kaydının olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan Y.Z. ve M.G. isimli şahıslar “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan 27 ocak tarihinde adli makamlara sevk edildi.