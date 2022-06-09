Kartal'da vektörle mücadele ve ilaçlama hizmetleri devam ediyor

Kartal'ın 20 mahallesinin belirli bir program dâhilinde ilaçlandığı çalışmalarda hafta içi her gün toplam 9 mahallede 4 farklı araç ve ekip görev alıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle gece ısısının yükselmesi ile üremeleri hızlanan sinek, sivrisinek gibi haşereler ve larvalara karşı yapılan ilaçlama çalışmaları Kartal'da hız kesmeden devam ediyor. İlaçlama çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile işbirliği içinde yürüten Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Kartal'ın her mahallesinin hafta 2 kez ilaçlanmasını sağlıyor. Araçların arka bölümünde yer alan özel püskürtme makinesi olan ve ULV olarak adlandırılan araçlardan ikisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne diğer ikisi ise Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını yürütüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında kullanım izni verilen ilaçlar; bu konuda eğitim alan personel tarafından uygulanarak ilaçlama işlemi yapılıyor. Her iki kurumun da ekipleri E-5 altı ve E-5 üstü olmak üzere görev alıp hafta içi pazartesi günleri 9, diğer günler ise 7 veya 8 mahallede ilaçlama işlemini gerçekleştiriyor.

Cadde ve sokaklarda uygulanan ilaçlama ile yaz mevsimi boyunca vatandaşların sivrisineklerden etkilenmemesi sağlanırken özellikle durgun sular, sık sulanan bahçeler gibi sivrisineklerin üreme kaynaklarında da larva mücadelesi yapılıyor.

Kartal'daki 20 mahalle için düzenli ilaçlama programı yapan ekipler; hafta sonunda ise yoğun şikâyet olan mahallelerde 2 ULV aracı ile ilaçlama gerçekleştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri ile koordineli yürütülen ‘Entegre Vektör Mücadelesi' gece sıcaklığının düşeceği Eylül ayı sonuna kadar sürecek, ancak genel larva mücadelesi yıl boyunca devam ediyor.