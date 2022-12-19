Kartal'da virajı alamayan beton mikserinin devrildiği kaza kamerada

Kartal'da virajı alacağı esnada kontrolden çıkan beton mikseri devrilerek yan yattı. Araç sürücüsü devrilen beton mikserinden kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yaşanan kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Kartal Karlıktepe Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Levent Öztürk idaresindeki 34 ST 9013 plakalı Mercedes marka beton mikseri, cadde üzerinde dönüş yapacağı esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Şoför Levent Öztürk araç içerisinden kendi imkanları ile çıktı. İhbar üzerine adres sevk edilen polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazada hafif yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.