Kartal'da Yas-ı Muharrem anması yapıldı

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü sebebiyle ‘Yas-ı Muharrem' anma programı düzenlendi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen program, Kartal Cemevi'nde gerçekleşti. Anma programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Baki Aydöner, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cemevi Zakiri Can Şahin ve Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan mersiye ve deyişler seslendirdi.

“Kerbela'da yaşanan acılar unutulmayacak”

Programın ardından bir konuşma gerçekleştiren Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Belediyesi ile birlikte yıllardır Yası-ı Muharrem anma programları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Kartal Belediyesi'ne ve Başkan Gökhan Yüksel'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Selami Sarıtaş'ın ardından Kerbela'da yaşanan acıların unutulmayacağını söyleyerek konuşmasına başlayan Kartal Cemevi Dedesi Celal Özer de, “Olay vardır akşama kadar unutulur, olay vardır üzerinden asırlar geçer yine de unutulmaz, taze bir yara gibi durmadan kaynar acısı, nesiller boyu insanların kalbine dolar. Kerbela olayı da böyledir. Allah korkusunu vicdanında taşıyan insanlar, müminler, kıyamete kadar Hüseyin'in sevgisini göğsünden, türaba düşene kadar bırakmayacak, bırakmamalı” şeklinde konuştu.

“İyilik yapmaya ve iyinin yanında olmaya devam edeceğiz”

Yas-ı Muharrem anmasında son olarak kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu süreçte tutulan oruçlar, yaptığınız ibadetler kabul ve makbul olsun. Acı ve gözyaşını anlamak lazım. O günün Yezidleri dünyamızda hala varlar. Ama onlar anılmıyor, zulme direnen Hz. Hüseyin, Ehlibeyt ve yol arkadaşları anılıyor. Dolayısıyla bizler iyilik yapmaya ve iyinin yanında olmaya devam edeceğiz. O gün o zulme dur diyenler, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen bugün hala anılıyor, o uğurda gözyaşı ve acı çekiliyorsa bunun kıymetini ve bilincini gözden geçirip, iyiliği her zaman var etmemiz gerekiyor. Akıtılan gözyaşı, tutulan oruçlar, bu matem inşallah iyiliğe, güzelliğe, dostluğa, kardeşliğe, birliğe vesile olur. Allah Eyvallah” dedi.