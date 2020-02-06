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Kartal'daki Yeşilyurt apartmanı'nda hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Kartal’da 6 Şubat 2019’da çöken Yeşilyurt Apartmanı’nda yaşamını yitirenler, facianın 1.

Kartal'da 6 Şubat 2019'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nda yaşamını yitirenler, facianın 1. yıl dönümünde dualarla anıldı.


İlk olarak Alemdağ ailesinden hayatını kaybeden 9 kişi, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda bulunan kabirleri başında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katıldığı törenle anıldı.


Daha sonra, hayatını kaybeden 23 kişi için Tamirhane Merkez Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlide Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda Kartallı katıldı.


Anma töreninin ardından açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Geçtiğimiz yıl Orhantepe Mahallemizde çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızı kabirleri başında andık. Kendilerine tekrardan Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar dilerim." diye konuştu.

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