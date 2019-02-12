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Kartal'daki Yunus apartmanında yıkım devam ediyor

Kartal’da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan Yunus apartmanının da çökme riski taşıdığı tespit edilmiş ve bina boşaltılarak yıkımına başlanmıştı.

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan Yunus apartmanının da çökme riski taşıdığı tespit edilmiş ve bina boşaltılarak yıkımına başlanmıştı. Yıkım çalışmaları bu sabah da devam ediyor.


Kartal'da Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından çevredeki risk taşıyan binalar araştırılarak tespit edilmiş ve binada oturanlar çıkarılmıştı. Yeşilyurt apartmanının hemen yanında bulunan ve kirişlerinin ağır zarar görmesinden ötürü çökme riski taşıyan Yunus apartmanı, bölgedeki yıkım çalışmalarının başlangıç noktası oldu. Yunus apartmanındaki yıkım çalışmaları 3. gününde de devam ediyor. Yıkım ekipleri, çevredeki diğer binaların zarar görmemesi adına kontrollü bir şekilde yıkım çalışmalarını yürütüyor.

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