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Kartal'ın 170 parkı salgın sonrası için hazırlanıyor

Kartal Belediyesi, ilçedeki parkların bakım ve onarımını gerçekleştirerek salgın sonrasında halkın kullanımına hazırlıyor.


170 parkın bulunduğu Kartal'da, salgının ilk günlerinden itibaren dur durak bilmeden çalışan Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, salgın sonrası döneme hazırlanmak amacıyla parklarda yoğun bir çalışma başlattı.


Rutin olarak 170 parkın bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, salgın sırasında çalışmalarını artırdı. Baharın gelişi ile boy atan otları biçerek parklardaki bitkilerin bakımını gerçekleştiren ekipler, vatandaşın taleplerine kulak vererek onarım çalışmaları da yaptı. Parklarda; kırılan, eskiyen ve boyası solan oyun grupları, banklar, spor aletleri gibi pek çok malzeme; ya tamir edildi ya da yenileriyle değiştirildi.


14 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yaklaşık 3 aydır kimsenin oynamadığı oyun grupları ve kum havuzları da elden geçirilerek temizlendi. Çalışmalar sırasında sokak hayvanları da unutulmadı ve onların da kırılan, bozulan veya sökülen sulukları onarılarak yenilendi ve susuz kalmamaları sağlandı.


Hayvanlara mama bırakmak isteyen vatandaşların kullanabileceği mama alanları da elden geçirilirken parkların temizliği de ihmal edilmedi ve bazı parklar tazyikli su ile yıkanarak tertemiz hale getirildi.

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