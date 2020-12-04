Kartal'ın ‘Gazi Amcası' son yolculuğuna uğurlandı

Sekiz aydır tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat eden Kartal'ın 'Gazi Bilal Amca'sı düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kartallıların ‘Gazi Bilal Amca' lakabı ile tanıdığı Kore Gazisi Bilal Balta için Kartal'da bulunan Kurfalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Gazi Bilal Balta'nın cenaze törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan ile birlikte Balta'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybeden Bilal Balta'yı, Kartallılar kalpağı ve göğsünde madalyalarıyla birlikte katıldığı resmi ve dini bayram etkinliklerinde tanımıştı.

88 yaşında hayatını kaybeden Gazi Bilal Balta'nın cenazesi, cuma namazını müteakip Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi.