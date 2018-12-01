Kartal'ın gözü derbide

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde tam anlamıyla sıkıyönetim ilan edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, dün sabah 11.00'de yapılan antrenman sonrasında oyuncuların iyice dinlenmesini istedi. Sakatlıkları bulunan Quaresma, Medel ve Gökhan Gönül de maça yetişecek.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında taraftarı önünde Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, tam anlamıyla sıkı yönetim ilan etti. Sarpsborg ile oynanan maçın ardından İstanbul'a gelen ve sabah 09.00'da İstanbul'a inen futbolcular, tam 2 saat sonra 11.00'de Ümraniye'de yenileme antrenmanı yaptı. Antrenman öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Güneş, oyuncularının iyice dinlenmesini istedi. Bugün saat 17.00'de yapılacak çalışma sonrasında kampa girecek olan siyah-beyazlılar, Ankaragücü ve Sarpsborg galibiyetlerinin ardından Galatasaray'ı da yenerek taraftarına galibiyet armağan etmek ve zirve yarışından uzaklaşmamak istiyor.

Quaresma, Gökhan Gönül ve Medel hazır

Sarpsborg maçı öncesinde Quaresma, Medel, Roco, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Pepe ve Babel, sakatlıkları nedeniyle Norveç'e götürülmemişti. Tedavilerine devam edilen futbolculardan Ricardo Quaresma, Medel ve Gökhan Gönül, oynamaya hazır duruma geldikleri öğrenildi. Pepe, Babel ve Gökhan Töre forma giyemeyecek. Roco'nun durumu belirsiz ancak bu futbolcu oynayacak duruma gelse dahi, Teknik Direktör Şenol Güneş, performansından memnun kalmadığı Roco'ya şans vermeyi düşünmüyor. Siyah-beyazlılarda bir diğer eksik ise kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan.

Güneş, orta saha üstünlüğüne dikkat çekti

Zorlu maç öncesinde Galatasaray'da cezalı durumda bulunan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'in yokluğunda orta saha üstünlüğünü rakibe kabul ettirmek isteyen Güneş, özellikle bu noktada Atiba'ya çok güveniyor. Serdar Aziz'in de cezasının olması, sarı-kırmızılı rakipte savunmanın ağır kalmasına neden olabilir. Genç yıldız Güven Yalçın'ın savunma içinde hareketli olmasını isteyen Güneş, özellikle Adem Ljajic'in defans arkasına attığı topların üzerinde duruyor. Siyah-beyazlıların bir diğer silahı ise kanatlardan yapılacak ortalar. Quaresma ve Lens'i etkili kullanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bu 2 futbolcunun da bol bol orta yapmasını istedi.