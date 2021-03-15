Kartal'ın gözü finalde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, rakibini geçerek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de lider durumda bulunan ve Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef 2 kupa. Hafta sonunda Başakşehir karşısında 3-2 kazanarak lig yarışında kayıp yaşamayan siyah-beyazlılar, aynı rakibiyle bu kez kupada finale yükselmek için mücadele edecek. Hafta sonunda rakibini 7 yıl sonra deplasmanda yenen Beşiktaş, bu maçta aynı zamanda pas rekoru kırmıştı. Kartal'da hedef, sahasında oynayacağı bu mücadeleyi de kazanarak finale yükselmek.

10 sezondur kupa kazanamıyor

Türkiye Kupası'nı en son 2010-2011 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş, finalde Başakşehir'i penaltı sonuçları mağlup ederek zirveye çıkmayı başarmıştı. Geride kalan 10 sezonda kupayı kazanamayan Beşiktaş, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Cenk Tosun, takımla çalışmalara başladı. Ancak bu futbolcunun riske edilmemesi bekleniyor. Cenk Tosun, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Sakatlığı süren bir diğer isim Gökhan Töre de forma giyemeyecek.

Başakşehir'de eksik çok

Ligde sıkıntılı bir süreç yaşayan ve düşme hattına gerileyen son şampiyon Başakşehir'de birçok eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes, Caiçara, Bolingoli, Chadli, Duarte ve Tolga Ciğerci'nin bu maçta forma giymesi zor.

Rotasyon olabilir

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, bazı oyuncuları Başakşehir karşılaşmasında dinlendirebilir. Kalede Utku'ya görev vermeyi planlayan Yalçın, Dorukhan ve Necip'i de ilk 11'de sahaya sürebilir. Mücadelenin uzatmalara ve penaltılara gitme ihtimali nedeniyle hafta sonundaki Fenerbahçe derbisini de düşünen Yalçın, sahaya bu doğrultuda bir kadro sürmeyi planlıyor.

Düdük Fırat Aydınus'ta

Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Yarın 20.45'te oynanacak olan karşılaşmada Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık da yardımcı hakem olarak görev yapacak.