Kartal'ın ilk Satranç Akademisi açılıyor

Seçim bildirgesinde “Kartallı çocuk ve gençlerimize büyük ölçüde yatırım yapacağız” diyerek söz konusu projelere hayat vermek için göreve geldiği günden bu yana Kartal Belediyesi'nin her birimiyle yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla Kartal, ilk “Satranç Akademisi”ne kavuşuyor.

Alanında uzman kişiler eğitim verecek

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5-14 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek olan Satranç Akademisi'nde, her yıl 400 satranç sporcusu yetiştirilecek. Eğitim süresinin 1 yıl olduğu akademide genç beyinler, Cuma günü hariç hafta içi her gün 18.00-20.00, hafta sonu ise 10.00-16.00 saatleri arasında; GM (büyük usta) danışmanlığında IM (uluslararası usta) ve FM (fide ustası) olmak üzere toplam 8 satranç öğretmeninden eğitim alacak.

16 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında www.kartal.bel.tr üzerinden ön kayıtların yapılacağı akademinin sınıf belirleme sınavları ve kesin kayıtları ise 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak olup, sınav Kartal Belediyesi Sahil Bina'da bulunan Satranç Akademisi'nde gerçekleşecek.

“Çocuk ve gençlere yapılan yatırım, geleceğimize yapılmıştır”

Kartallı çocuk ve gençlere yönelik projelerin, en önemli gündemlerinden bir tanesi olduğunu ve bunun için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel: “Göreve geldiğimiz günden bu yana en yoğun gündemlerimizden biri, çocuk ve gençlerimizin; sanat, spor, edebiyat, bilişim gibi birçok ilgi alanını kapsayan konularda onlara hizmet sunabilmek oldu. En temel amacımız; kardeşlerimizin ilgi duydukları herhangi bir alanda yeteneklerini geliştirebilmeleri için uzak mesafeler kat ederek kendilerini ve ailelerini ekonomik bir yükün altına sokmamaları, fiziksel, zihinsel, sosyal, kültürel ve sanatsal kısacası ilgi duydukları birçok alanda tesisler inşa ederek, ihtiyaç hissettikleri konuları analiz edip olanakları önlerine sunmak. Bunu yaparken de en iyisini hak ettiklerinden her bir branş için alanında uzman kişilerle çalışmak, onlara en kaliteli hizmeti sunmaktır. Kartal Belediyesi olarak, her yıl farklı kategorilerde birçok satranç turnuvasına ev sahipliği yaparak, genç beyinlerin; mücadele, akıl, zekâ, ileri görüşlülük, planlama, yerinde ve zamanında davranma, cesaret, sabır, serinkanlılık gibi evrensel değerleri ve yetenekleri geliştirmesine katkı sunuyoruz. Açacağımız Satranç Akademisi de çocuk ve gençlerin satranç sporu ile tanışması, ilgi ve yeteneği olan çocukların geliştirilmesi ve katılacakları turnuvalarda gösterecekleri başarılarla özgüvenlerinin gelişmesi ile sosyal davranış etkinliği kazanmaları için 1 yıllık eğitim süresince kardeşlerimize hizmet verecek. Çocuklarımıza ve gençlerimize yapacağımız yatırımlar, aslında geleceğimize yapacağımız yatırımlardır, bu sebeple Kartallı kardeşlerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri için vaat ettiğimiz projelere, hızlı bir şekilde hayat vermeye devam edeceğiz.” dedi.