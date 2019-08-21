Kartal'ın muhtarları temiz bir çevre için yarışıyor

Kartal Belediyesinin İstanbul'un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde çevreyi ve insanı merkeze alan çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen atık yağ toplama yarışmasıyla çevre duyarlılığı konusunda mahalle muhtarları ile birlikte ortak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yarışmanın sonunda en çok atık yağ toplayan mahalle muhtarlıklarına tekerlekli sandalye, tablet ve elektrikli süpürge hediye edilecek. 1 Ağustos'ta başlayan çalışma, 22 Mart 2020'ye kadar devam edecek.