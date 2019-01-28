Kartal'ın sokak müzisyenleri sahneye çıktı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla Kartal'ın sokaklarında müzik yapan sanatçılar, sahne aldı. Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kartallıların yoğun ilgisiyle karşılaşan sokak müzisyenleri, sevilen pek çok eseri kendilerini dinlemeye gelenler için seslendi.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anlamlı konsere Kartallılar yoğun ilgi gösterdi. Kartal'ın sokaklarında müzik yapan sanatçıların bir araya getirildiği konserde, birbiri ardında çalınan eserler, dinleyicileri coşturdu. Elektrogitar, bağlama, ney, bateri, klavye gibi farklı enstrümanları da çalan müzisyenler, yaklaşık 1,5 saat boyunca keyifli bir konser gerçekleştirdi. Konserin sonunda ise Kartal Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tozkoparan, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına müzisyenlere çiçek takdim ederek, verdikleri konser için teşekkür etti.