Kartallı anneler sertifikalarını aldı

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan 3-6 yaş arasındaki çocukların annelerinin katıldığı eğitimde, 50 anne 13 hafta boyunca; annelerin ebeveynlik rolleri, annelerin çocuk gelişimi konusunda bilgilendirilmesi ve anne ile çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmek için neler yapılabileceği gibi konulardaki eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika töreni, Kartal Belediyesi Meclis Salonu önünde düzenlenen kokteyl ile başladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen törenin açılışına katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Burada esas olan Cumhuriyet değerlerine saygılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı nesiller yetiştirmektir. Kartal Belediyesinin kreşlerinde görevli arkadaşlarımıza ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Nazlı Enif Dipşar'a bu doğrultuda gösterdikleri gayret ve çalışmalar için teşekkür etmek isterim. Bildiğiniz gibi Kartal'da bugün 14 tane kreşimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ortak vizyonu ile her mahalleye bir kreş açılması doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlar bizim olmazsa olmaz projelerimiz arasındadır” dedi.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın'ın konuşmasının ardından Annelikte Eğitim Programı'na katılan 50 anne ve eğitmenlerin 13 haftalık eğitim sürecinde çekilen fotoğraflardan hazırlanan slayt gösterisi izlendi. Eğitimleri başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan annelere, sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın ve Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Yücel, belediye birim müdürleri ile sertifika almaya hak kazanan anneler ve aileleri katıldı.