Kartallı çocuklar için eğlenceli ‘Ağız ve Diş Sağlığı' etkinliği

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Ağız ve Diş Sağlığı' etkinliğinde çocuklara eğlenceli bir şekilde ağız ve diş bakımı anlatıldı. Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Dr. Eyüp Çelik, çocuklarla bir araya gelerek onlara dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiğini anlattı. Dr. Çelik, maket dişler üzerinde çocuklara dişlerini nasıl ve hangi aralıklarla fırçalayacaklarını detaylı bir şekilde anlattı.

Kartal Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra bölgede ikamet eden çocukların ve ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte palyaço ve jonglör gösterileri gerçekleştirildi. Sihirbazlık ve jonglör gösterilerini ilgiyle izleyen çocuklar Kukla Haydar karakteri ile Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nı kahkahalarıyla çınlattılar. Düzenlenen eğlenceli etkinliğin sonunda tüm çocuklara diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in çocuklara yönelik çalışmalarda hassasiyet gösterdiğini ve önceliğin çocuklarda olduğunu belirterek, Diş Hekimi Eyüp Çelik'e katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.