Kartallı çocukların yarıyıl tatili şenlik havasında geçiyor

Kartallı çocukların yarıyıl tatillerini hem keyifle geçirecekleri hem de sanatla iç içe olacakları bir şenlik programı hazırlayan Kartal Belediyesi, onlarca ücretsiz tiyatro ve film gösterimi gerçekleştiriyor.

Çocukların birbirinden renkli etkinliklerde buluştuğu programlar; Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, Soğanlık Kültür Merkezi, Hürriyet Kültür Merkezi, Yakacık Kültür Merkezi ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Okulların tatil olduğu 18 ve 31 Ocak tarihleri arasında devam edecek etkinliklerde minik Kartallılar, tiyatro oyunları ve film gösterimleri ile hem eğlenip hem de öğrenecekler.

Yarıyıl şenliği programı;

20 Ocak Pazartesi saat 13.00 ve 15.30 (2 seans) - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi - Hızlı ve Tüylü (Çocuk Sineması, +7 yaş)

20 Ocak Pazartesi saat 14.00 - Hürriyet Kültür Merkezi - Saksafonun Sırrı (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

21 Ocak Salı saat 13.00 ve 15.30 (2 seans) - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi - Hızlı ve Tüylü (Çocuk Sineması, +7 yaş)

22 Ocak Çarşamba saat 13.00 ve 15.30 (2 seans) - Uğur Mumcu Kültür Merkezi - Beyaz Diş (Çocuk Sineması, +7 yaş)

22 Ocak Çarşamba saat 14.00 - Yakacık Kültür Merkezi - Asya'nın Sakarcan'ı Ziyareti (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

23 Ocak Perşembe saat 13.00 ve 15.30 (2 seans) - Uğur Mumcu Kültür Merkezi - Beyaz Diş (Çocuk Sineması, +7 yaş)

24 Ocak Cuma saat 14.00 - Hürriyet Kültür Merkezi - Yaramaz Tilki (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

24 Ocak Cuma saat 13.00 ve 15.30 (2 seans) - Soğanlık Kültür Merkezi - My Little Pony (Çocuk Sineması)

25 Ocak Cumartesi saat 14.00 - Yakacık Kültür Merkezi - Gökyüzüm Rengarenk (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

25 Ocak Cumartesi saat 14.00 - Hürriyet Kültür Merkezi - Top Ağacı (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

26 Ocak Pazar saat 13.00 - Uğur Mumcu Kültür Merkezi - Çifte Arzular (Çocuk Tiyatrosu, +5 yaş)

26 Ocak Pazar saat 14.00 - Yakacık Kültür Merkezi - Hazine Adası Macerası (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

27 Ocak Pazartesi saat 13.00 - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi - Mutsuz Kral (Çocuk Tiyatrosu, +8 yaş)

27 Ocak Pazartesi saat 14.00 - Hürriyet Kültür Merkezi - Asya'nın Sakarcan'ı Ziyareti (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

29 Ocak Çarşamba saat 14.00 - Yakacık Kültür Merkezi - Karagöz Tatlıcı (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)