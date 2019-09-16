Kartallı esnafların ruhsatı Başkan Yüksel'den

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da yeni iş yeri açan ve çalışma ruhsatı almaya hak kazanan 11 esnafa ruhsatlarını verdi. Esnafları Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırlayan Başkan Yüksel, esnaflara ruhsatlarını takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kartal'da iş yeri açan esnaflara teşekkür eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, esnafın bir kentin can damarları olduğunu söyledi. Başkan Yüksel, "Esnaf bir kentin can damarıdır. Kartal esnafı kalkındıkça, kazanan Kartallı komşularımız olacaktır. Bugün ruhsat almaya hak kazanan 11 esnafımızı burada ağırlamaktan ve ruhsatlarını bizzat teslim etmekten dolayı memnuniyet duyuyorum. Siz değerli esnaflarımıza hayırlı işler, bereket ve bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

"Görüşlerinize önem veriyoruz"

Son olarak esnaflarla sıkça bir araya gelmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Yüksel, "Komşularımıza güzel hizmetler vermek istiyoruz. Bu anlamda mahallelerimizi güzelleştirecek ve ilçemizi kalkındıracak projelerimiz var. Tamamı gerçekleştirilebilir ve doğrudan ihtiyaçlarınıza yönelik projelerle ilgileniyoruz. Bu adımları atarken de istişareye büyük önem veriyoruz. Esnaflarımızla bu tür buluşmaları devamlı hale getirerek, sizlerin de görüşüne başvuracağız" dedi.

"Eleman ihtiyacınız olduğunda belediyemize başvurun"

İşletmelerin Kartal'a olan ilgisinin artması ve esnafın kalkınmasının işsiz sayısının azalmasına vesile olacağını belirten Başkan Yüksel, "Kartal'da katma değer oluşturacak projeler, önceliğimiz olacak. Kartal Kariyer Merkezi diye bir proje başlattık. İşverenle iş arayan komşularımızı bir araya getiriyoruz. Lütfen eleman ihtiyacınız olduğunuzda Kartal Belediyesinin insan kaynakları birimine başvurun, beraber hareket edelim ve sizi ihtiyaç duyduğunuz insan kaynağına eğitimler vererek biz yaratalım" dedi.