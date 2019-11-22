Kartallı girişimciler sertifikalarını aldı

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda Ekim Ayından beri devam eden girişimcilik eğitimleri kapsamında bugüne kadar 63 Kartallı girişimci sertifika almaya hak kazandı. Ücretsiz olarak verilen eğitimlerde, Kartallı girişimciler; girişimcilik ile ilgili mevzuatlar ve iş planı oluşturulması gibi konuları öğreniyor.

Girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını alan girişimciler, kendi işletmelerini kurdukları takdirde, faaliyet göstermeye başladıkları sektöre göre geri ödemesiz olarak devlet desteği almaya hak kazanıyor.