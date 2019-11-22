İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartallı girişimciler sertifikalarını aldı

Kartal Belediyesi ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) iş birliğinde düzenlenen eğitimler kapsamında girişimcilik eğitimini tamamlayan Kartallılar, girişimcilik sertifikalarını aldı.


Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda Ekim Ayından beri devam eden girişimcilik eğitimleri kapsamında bugüne kadar 63 Kartallı girişimci sertifika almaya hak kazandı. Ücretsiz olarak verilen eğitimlerde, Kartallı girişimciler; girişimcilik ile ilgili mevzuatlar ve iş planı oluşturulması gibi konuları öğreniyor.


Girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını alan girişimciler, kendi işletmelerini kurdukları takdirde, faaliyet göstermeye başladıkları sektöre göre geri ödemesiz olarak devlet desteği almaya hak kazanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.