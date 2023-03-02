Kartallı kadınlar depremzede çocuklar üşümesin diye atkı bere örüyor

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan gönüllü kadınlar, deprem bölgesinde bulunan çocuklar için atkı, bere, patik, hırka ve kazak örüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremin yaralarını sarmak için Kartal'da yaşayan vatandaşlar dayanışma örneği sergiliyor. Deprem bölgesinde bulunan çocuklar için Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşayan gönüllü kadınlar, soğuk hava şartları nedeniyle afet bölgesinde yaşayan çocukların en çok ihtiyaç duyduğu kışlık malzemelerden olan atkı, bere, patik, eldiven, yelek, süveter, ceket ve şal gibi el yapımı ürünleri deprem bölgelerine gönderiyor. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan kadınlar tarafından üretilen el emeği örgüler, toplanıp kolilendikten sonra depremden etkilenen çocuklara ulaştırılıyor. Çevre ilçelerden gelen gönüllülerle birlikte eline şiş ve iplikleri alan gönüllü kadınlar, dayanışma örneği göstererek saatlerce ördükleri el emeği atkı, bere ve hırka gibi kışlık ürünleri depremden etkilenen 10 şehre gönderiyor.

"Bir çocuğun bile başını ısıtabiliyorsak ne mutlu bize"

Örgü ören kadınlardan Birsen Ertana, "Bu projenin içerisinde bulunmaktan çok mutluyum. Herkes elinden ne geliyorsa onu yapabilmeli. Bir çocuğun bile başını ısıtabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. Ayşe Kibar isimli kadın, "Misafir gelmiştim ama topluluğu görünce bende katılmak istedim. Bir çocuğun sırtını ısıtmak istedim. Çok memnun oldum" diye konuştu. Gönüllü kadınlardan Filiz Demiray, "O kadar içiniz acıyor ki biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Hırka, kazak, bere örüyoruz. Bazen ağlayarak yapıyoruz" dedi. Hataylı olduğunu söyleyen Nagihan İlseven, "Atkılar, bereler örüyoruz. Onları biraz daha ısıtabilmek için. Onların sıcak hissetmeleri için. Ben de Hataylıyım. Akrabalarımın çoğu vefat etti. Benim elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum" dedi.

Özlem Engin isimli kadın ise, "Bu mahallede gönüllü çalışan bir kadınım. Mahalledeki kadınlarımızla iyilik yolunda merhametimizle hareket ediyoruz. Deprem bölgesindeki çocuk, yetişkin ve kadınların bir nebze olsun vücutlarını ısıtabilmek için herkes evindeki ipiyle şişiyle başladı. Burada birlik ve beraberlik oluşturarak ilmek ilmek örüp ürünleri deprem bölgelerine göndermek istedik" dedi.