Kartallı kadınlar kent ekonomisine, ‘Kadın El Emeği Pazarı' ile katılıyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatları doğrultusunda, Kartal'da; kadınların, ailelerin ve çocukların daha geniş çerçeveli kent politikalarıyla sosyal hayatta güçlendirilmesi adına kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yakacık Çarşı Mahallesi'nde, 3 gün boyunca açık kalacak ‘Kadın El Emeği Pazarı' kurdu.

Kartallı kadınların, kent ekonomisine katılması ve sosyal hayatta desteklenmesi için kurulan, ‘Kadın El Emeği Pazarı'nda, Kartallı kadınlar, kendi el emeği olan; atkı, oyuncak, ev süsü gibi ürünlerini satışa çıkarıyor.

Kadın El Emeği Pazarı, 6-7-8 Eylül tarihlerinde, Yakacık Kültür Merkezi'nin bahçesinde alışveriş meraklılarını bekliyor.

Başkan Gökhan Yüksel'den ‘kent ekonomisi' vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da kadınları her anlamda desteklemeye devam ettiklerini vurgulayarak; “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'müz, Kartallı kadınlara yönelik geniş çerçeveli çalışmalarına devam ediyor. Kadınların kent ekonomisine katılması bizler için çok önemli. Tüm komşularımızı, 6-7-8 Eylül'de kurulan ‘Kadın El Emeği Pazarı'na katılmaya davet ediyor, çalışmada emeği geçen tüm kadınlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.