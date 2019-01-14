Kartallı minikler Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 96. yıl dönümünde Kartal Belediyesi Atalar Merkez Kreşi'nde düzenlenen törenle anıldı.

14 Ocak 1923 tarihinde hayatını kaybeden Zübeyde Hanım için düzenlenen anma törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Başkan Danışmanı Gülcemal Fidan, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Kadın Kolları Yönetimi, Kartal Belediye Meclis Üyeleri, Kreşler Müdürü Nazlı Enif Dipşar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel, Kartal'da görev yapan mahalle muhtarları ve kreş öğretmenleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Zübeyde Hanım'ın anısı için hazırlanan kısa film gösterimi ile devam etti. Ardından kreşli minkler, Atatürk ve Zübeyde Hanım'ın anlatıldığı bir tiyatro oyunu sahneledi. Zübeyde Hanım için yazılan şiirlerin de minik öğrenciler tarafından seslendirildiği anma etkinliğinde son olarak kreş öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Törenin sonunda konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Yüce Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde Hanım'a ne kadar şükran duysak azdır. Onun yetiştirdiği bir evlat, koca bir memleketi kurtardı. Zübeyde Hanım'a minnettarız. Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan öğrencilerin de bu farkındalık ve bilinçle yetiştirilmesi bizleri mutlu ediyor” dedi.