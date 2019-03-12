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Kartallı minikler Fun Street'te doyasıya eğlendi

Kartal Belediyesi, Başkan Altınok Öz’ün “Her Mahalleye 1 Kreş” sloganıyla Kartal’da sayısını 1’den 14’e çıkardığı kreşlerde, miniklerin eğitici ve öğretici bir alanda vakit geçirmesini sağlarken bir yandan da eğlenceye doyacakları etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi, Başkan Altınok Öz'ün “Her Mahalleye 1 Kreş” sloganıyla Kartal'da sayısını 1'den 14'e çıkardığı kreşlerde, miniklerin eğitici ve öğretici bir alanda vakit geçirmesini sağlarken bir yandan da eğlenceye doyacakları etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.


Bu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi'ne bağlı Uğur Mumcu kreşi, anlamlı bir etkinliğe sahne oldu.


Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Fun Street adlı eğlence merkezi, çocuklar için bir dizi etkinlik düzenledi. Oyun parkında doyasıya eğlenen minikler için saatler su gibi aktı. Top havuzundan meslekler etkinliğine pek çok farklı bölümde eğlenen miniklere öğretmenleri de eşlik etti.

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