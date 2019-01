Kartallı minikler Uğur Mumcu'yu satranç turnuvasında andı

Kartal Belediyesi'ne bağlı Uğur Mumcu Mahallesi Kreşi dün anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. 24 Ocak 1993'te uğradığı bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci, araştırmacı ve yazar Uğur Mumcu'yu Kartallı minikler, satranç turnuvası yaparak andı.

"Sakıncalı Piyade , Rabıta" gibi önemli eserlerin yazarı ve kamuoyuna sunduğu dosyalarla tanınan merhum gazeteci, araştırmacı ve yazar Uğur Mumcu, Kartal Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvası ile anıldı. Gazeteci Uğur Mumcu'nun adını taşıyan kreşte eğitim alan miniklerin katıldığı Uğur Mumcu'yu Anma Satranç Turnuvası'na Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Av. Hüsnü Yeşilyurt, Mustafa Fehmi Okay, Başkan Danışmanı Gülcemal Fidan, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Nazlı Enif Dipşar, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Soner Eker, Karlıktepe Mahallesi Muhtarı Dursun Sınırtaş, kreş öğrencilerinin velileri ve vatandaşlar katıldı. Turnuvanın açılış hamlesini ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı Mustafa Fehmi Okay yaptı. Okay'ın rakibi olan kreş öğrencisinin en büyük destekçisi ise Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz oldu. Başkan Altınok Öz, oyunu ilgiyle izlerken, Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay da kreş öğrencilerinin satrancı çok iyi öğrendiklerini ve zorlu rakipler olduklarını söyledi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ise bu anlamlı etkinliğe katılarak emek harcayan herkese teşekkür etti. Etkinlikte daha sonra miniklere madalyaları ve katılım belgeleri takdim edildi.