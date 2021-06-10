Kartallı minikler, yerli ve organik tarımın önemini hobi bahçelerinde öğreniyor

Bünyesinde faaliyet gösteren 15 kreşte eğitim gören miniklerin, toprak verimliliğini, çevrenin korunmasını ve gıda güvenliğini esas alan organik tarım sistemi ile tanışması için her kreşte hobi bahçeleri oluşturan Kartal Belediyesi, organik tarım dersleri ile de minik elleri toprağın bereketi ile buluşturuyor.

Türkiye'nin en fazla kreşine sahip kurumu olma özelliğini koruyan Kartal Belediyesi, kreş öğrencilerini çağdaş ve bilimsel eğitim çalışmalarıyla geleceğe hazırlarken, erken yaşta çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi kazanabilmeleri amacı ile de önemli projelere hayat vermeye devam ediyor.

Bu anlayışla Kreş Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Hobi Bahçeleri ve Organik Tarım Üretimi” projesi kapsamında minik öğrenciler, kreşlerinde oluşturulan hobi bahçelerinde; organik tarımın ne olduğuna, çevre ve insan sağlığına, ekonomiye katkısına, sürdürülebilir tarımsal üretimdeki yerinin ne olduğuna dair önemli bilgiler ediniyor.

Organik tarım eğitiminde öğretmenleri ile birlikte ellerine çapaları alan öğrenciler, toprakla temas ediyor, toprağa zarar vermeden, üstelik en sağlıklı yoldan yetiştirdikleri sebzelerin; fide ve tohum aşamasından ürün verinceye kadar olan tüm safhalarını bizzat tecrübe ediyor.

Başkan Gökhan Yüksel'den ‘Yerli Tarım' vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin bilimsel ve çağdaş eğitime verdiği öneme dikkat çekerek; “Günümüzde, tarımsal alandaki dışa bağımlılık hepimizin bildiği bir gerçek. Tarım ilaçlarının kullanıldığı tarım ürünleri, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı için ciddi bir tehdit oluştururken topraklarımıza da zarar veriyor. Kartal Belediyesi olarak çocuklarımıza; topraklarımızın bereketini artıracak, toprağa ve insana zarar vermeyecek temiz ve sağlıklı ürünlerin nasıl elde edilebileceğini öğretmek ve bu konuda erken yaşta bir bilinç oluşturmak amacı ile hobi bahçeleri kuruyoruz. Öğretmenlerimiz de miniklerimizi bu dersler sayesinde geleceğe hazırlıyor.” ifadelerini kullandı.