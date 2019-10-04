Kartallı minikler yürüyerek sağlıklı yaşam mesajı verdi

Dünya Yürüyüş Günü dolaysıyla Kartal'da düzenlenen etkinliklerde Kartallı minikler, 10 bin adım yürüyerek sağlık yaşam mesajı verdi.

Kartal Belediyesi ve Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Kartal sahilinde “3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği” düzenlendi. Etkinliğe Kartal Yavuz Selim Ortaokulu öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından boy kilo dengesi ölçümleri yapıldı.

Etkinliğe katılan çocuklara yapılan ölçümlerin ardından ise minik öğrenciler çocukluk çağı obezitesi ile ilgili farkındalık oluşturmak için sağlıklı yaşam yürüyüşüne katılarak Kartal sahili boyunca 10 bin adım yürüdü. Öğrenciler yürüyüş sırasında ellerinde “Her gün 10 bin adım”, “Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz” ve “Şişmanlık kaderiniz değil” yazılı dövizler taşıdı.

Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam çağrısında bulunmak ve obezite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kartallı minikler tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe tanık olan vatandaşlar da sık sık alkışlarıyla çocuklara destek oldu.