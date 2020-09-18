İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartallı miniklere bayram gibi şenlik

Covid-19 salgınına karşı ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi, bu süreçte Kartallı minikleri de unutmadı.

17-27 Eylül tarihleri arasında Kartal Masal Müzesi ve Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi bahçesinde çocuklara yönelik çok sayıda oyun ve gösterinin yer aldığı açık hava etkinliği düzenleniyor.


Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde 'Zamane Meddahları', çocuk şarkıları, pantomim atölyesi, 'Karagöz & Hacivat Atölyesi' başta olmak üzere çeşitli oyunların ve gösterilerin olduğu programlar sergilenecek.


Etkinliklerle ilgili bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Okulların açıldığı bugünlerde, pandemi sürecinde sokak ve parklarda oyuna ve eğlenceye hasret kalan miniklerimizi 10 gün sürecek olan etkinliklerimizle biraz eğlendirmek ve zinde şekilde derslerine hazırlamak istiyoruz. Şimdiden çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.